Aggredita da 'Samara' finisce in ospedale

Brutta avventura per una donna nel casertano e a colpire è di nuovo 'Samara' , la bambina 'demoniaca' comparsa più volte nei giorni scorsi in varie città d'Italia a causa di una 'challenge' che gira online. La vittima, una donna di 45 anni, è stata aggredita nella notte a Casagiove, mentre rientrava in casa, da qualcuno travestito dalla protagonista di 'The Ring' ed è finita in ospedale.

Lo riporta 'Il Mattino', che fa sapere che la signora stava percorrendo via dei Passionisti poco dopo l'una di notte ed è stata affiancata da un'auto. All'interno c'era la persona travestita che l'ha spaventata e aggredita. Forse, riferisce la testata campana, era armata. Temendo una rapina, la donna si è accasciata a terra ma 'Samara' non l'ha soccorsa ed è fuggita nella notte. E' stato il figlio a dare l'allarme e la donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

I carabinieri stanno cercando la vettura di 'Samara', mentre la 45enne è fuori pericolo, solo un grande spavento.