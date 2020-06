Agente travolto da auto pirata, è caccia all'uomo

(Fotogramma)

di Silvia Mancinelli

Sono ancora in corso le indagini per rintracciare l'Audi A4 avant S Line che la notte tra sabato e domenica scorsi ha trascinato per trenta metri l'agente della polizia stradale che l'aveva fermata per sottoporre il conducente all'alcol test nei pressi della discoteca Luna Glam Club di San Teodoro, in provincia di Sassari. A bordo della macchina, di recente immatricolazione, c'erano quattro persone tra le quali anche una donna. Sulle loro tracce stanno lavorando gli agenti della polizia giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Nuoro che stanno esaminando i filmati di numerose telecamere di sorveglianza. L'agente travolto dalla macchina, ricoverato all'ospedale di Olbia, è stato refertato con una prognosi di venti giorni.