Gli ultimi istanti di Elisa Pomarelli in un video

Rilievi del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri nell'abitazione di Massimo Sebastiani, accusato di omicidio e occultamento del cadavere di Elisa Pomarelli (Fotogramma /Ipa)

Gli ultimi attimi di vita di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa nel piacentino dal 45enne Massimo Sebastiani, sono stati catturati in un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una ditta puntate, casualmente, quel giorno in direzione del pollaio della casa dell'assassino. Nelle immagini - a quanto si apprende in ambito investigativo - si vedono prima Elisa Pomarelli e Sebastiani che entrano ed escono più volte dall'abitazione, discutendo animatamente. Poi, dopo alcuni minuti, esce Sebastiani con la ragazza in braccio, inanimata. Dalle immagini non è dato capire se fosse già morta o priva di sensi. Sono fotogrammi che hanno dato una mano consistente agli investigatori nelle indagini. L'esame autoptico di mercoledì prossimo, previsto in mattinata, scioglierà anche questi dubbi. L'ipotesi è che la giovane sia stata strangolata.