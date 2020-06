Si veste da Joker per una festa, denunciato

Quando è salito in metropolitana agghindato per la festa in maschera non pensava di uscirne con una denuncia per procurato allarme. Eppure il suo travestimento da Joker - con tanto di pistola giocattolo, provvista di tappo rosso - deve essere stato assai riuscito, se il risultato è stato quello.

Protagonista dell'episodio, avvenuto a Milano, è un 36enne. Ieri sera, intorno alle 20, ha preso la linea verde della metropolitana vestito e truccato come il personaggio della saga di Batman. Gli altri passeggeri, vedendolo, si sono spaventati a tal punto da costringere il personale di Atm, la società che gestisce il servizio di trasporto, a chiamare la polizia, intervenuta alla fermata Moscova.

Il diretto interessato, a quanto riferiscono gli agenti, non aveva tenuto comportamenti ambigui né aveva fatto nulla per spaventare i passanti, spiegando anzi di starsi dirigendo a una festa. Niente da fare: il 36enne è stato indagato a piede libero.