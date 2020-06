Fioramonti: "Al lavoro per Educazione civica da 2020"

(Fotogramma)

“Abbiamo appreso del parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativo alla sperimentazione sull’insegnamento dell’Educazione civica". E' quanto afferma in una nota il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti.

"Sentirò a breve associazioni di dirigenti, docenti e studenti per discutere con loro della possibilità di avviare una seria programmazione a partire da gennaio 2020 (con tanto di fondi aggiuntivi in Legge di Bilancio), per fare quello che il precedente Ministro non aveva fatto, cioè preparare in modo efficace le scuole nell’ottica dell’introduzione dell’Educazione civica nel settembre 2020, come previsto dalla legge", aggiunge.