Morra: "Tav si farà, ahimè..."

"Il Tav in Val di Susa ahimè si farà". Così Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, a 24Mattino su Radio 24. "Per me e per tutto il Movimento non è motivo di soddisfazione. Nella vita si vince o si perde, in democrazia chi ha più voti vince e noi non siamo riusciti a bloccare l’opera", ha aggiunto.

Capitolo Ceta: “Non è in programma”, ha detto Morra facendo riferimento all'ipotesi della ratifica dell'accordo di libero scambio tra Ue e Canada. “La posizione del ministro Bellanova -ha aggiunto- è legittima ma personale. La ratifica del Ceta non è nel programma di governo. Il Movimento 5 stelle, forza di maggioranza relativa in parlamento e ben più forte del Partito democratico, è fortemente contraria a questo trattato di libero scambio con i paesi nord americani”.