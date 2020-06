Ocean Viking, evacuata donna al nono mese di gravidanza

(Afp)

Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla nave Ocean Viking , verso Malta dopo che la donna aveva sviluppato gravi complicanze. "Abbiamo chiesto ancora una volta un porto sicuro per sbarcare al più presto gli altri 82 naufraghi", scrive su Twitter Medici senza frontiere. In un primo momento erano state salvate 50 persone, poi, due giorni fa, altre 34 soccorse dalla barca a vela 'Josefa' a oltre 60 miglia dalle coste libiche. Ieri il trasbordo sulla Ocean Viking.

La nave resta in attesa che venga designato un porto sicuro. L'imbarcazione ora ha indirizzato la richiesta di porto sicuro anche direttamente alle autorità di Italia e Malta, dopo che il Centro di Coordinamento dei Soccorsi libico aveva suggerito di riportare le persone in Libia, "in violazione del diritto internazionale", sottolinea Medici senza Frontiere. "Gli Stati europei devono considerare seriamente il ruolo che stanno giocando nel traumatizzare ulteriormente queste persone, ritardando senza motivo il loro sbarco in un porto sicuro e continuando a supportare un sistema che li intrappola nella detenzione in Libia", conclude Pigozzi medico di Msf.

Secondo Axel Steier, responsabile della ong tedesca Lifeline, che nei giorni scorsi ha salvato oltre cento persone a bordo della nave 'Eleonore', "la soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania".

Steier, in una intervista all'Adnkronos, spiega che "la Germania ha i fondi necessari per potersi occupare dei migranti che si trovano sulla Ocean Viking - dice - L'importante è farli scendere dalla nave, non possono essere tenuti ancora sulla nave, come è accaduto con la nave 'Eleonore'. Mi auguro che il nuovo governo operi in discontinuità con quello precedente".

L'auspicio di Steier è che "il nuovo Governo abroghi al più presto il decreto sicurezza". "Sono molto curioso di sapere come si comporterà il nuovo esecutivo Conte - dice - Ma mi auguro che tra le prime cose che faranno ci sia l'abrogazione immediata dal decreto sicurezza. Perché quel governo con Salvini era misantropo, quindi serva una netta discontinuità adesso".

Rivolge invece un appello al segretario del Pd Zingaretti, la portavoce della ong Open Arms, Veronica Alfonsi. "Stiamo seguendo con attenzione la vicenda della Ocean Viking, anche per capire la posizione del governo. Ci aspettiamo che ci sia una netta discontinuità con il passato, questo vuol dire fare scendere al più presto le persone dalla Ocean Viking. Senza tentennamenti", ha affermato all'Adnkronos.

"Ieri ha detto che vanno fatti scendere subito in Italia - prosegue - Ma ora Zingaretti non è nel Governo? Hanno anche un ministro ai Trasporti, quindi facciano quello che dicono". "Poi si può discutere anche sul sistema di redistribuzione a terra, dell'impegno dell'Europa tutta e della possibilità di immaginare canali di ingresso legali, ma sono cose che vengono successivamente. Noi ci auguriamo che questo segnale arrivi e arrivi subito".