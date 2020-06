Premio Aila 'Progetto Donna' a Zanicchi, Elena Sofia Ricci e Gabriele Lavia

Cerimonia di consegna, sabato 14 settembre a Matera, per la XVIII edizione del premio Aila 'Progetto Donna' che si terrà nel Palazzo Viceconte alle 21. A ricevere il riconoscimento saranno Iva Zanicchi (che canterà alcuni brani), Elena Sofia Ricci, Gabriele Lavia, Vira Carbone, Cristina Comencini, Ferechte Encha Razavi, ricercatrice francese specialista per le malformazioni neurologiche fetali. La serata, condotta da Paolo Conticini — vedrà la presenza di autorità del mondo scientifico, culturale, professionale e artistico. Vi sarà l'esibizione di Yaya DI con la violinista Vanessa Cremaschi. Poi il tradizionale concerto della band 'Affetti Collaterali' all’interno dell’iniziativa 'Music & Science'. Un appuntamento che accosta la salute delle ossa alla cultura.

“Un ritorno all’antichità — afferma il presidente dell’Aila Francesco Bove — considerando che le origini della medicina risalgono ai rituali empiricamente utilizzati dall’uomo sin dall’inizio dell’evoluzione culturale, per affrontare le sofferenze degli individui". La manifestazione sarà inaugurata nella giornata di venerdì con una tavola rotonda dedicata al Progetto Donna: cultura, salute e società, che sarà moderata dal direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano.

Come sempre nutrito e qualificato il parterre del premio Aila che quest’anno sarà costituito tra gli altri da Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, Rosanna Lambertucci, Emilia Costantini, Gianni Rivera, Stefano Fresi, Lucrezia Lante della Rovere, Enzo Decaro, Federica Di Martino, il trapiantologo Pasquale Berloco, Giuseppe Familiari, preside del corso di laurea in Medicina a La Sapienza, Francesco Cognetti, oncologo, Massimo Giannini, ortopedico di fama, Giorgio Calabrese, nutrizionista, Jessica Faroni, presidente dell’ AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Flaminio Galli, presidente della Iul (Italian University Line), l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma José Ramon Dosal e Giovanni Viceconte.