Reddito di cittadinanza, ricorso in tribunale per cittadini stranieri

(Fotogramma)

Quattro associazioni hanno depositano un ricorso al tribunale di Milano per sbloccare il reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri. Dopo la partenza del reddito di cittadinanza nell’aprile scorso, l’Inps, con circolare numero 100 del 5 luglio, "ha bloccato l’esame di tutte le domande dei cittadini stranieri. Una situazione assurda e ingiustificata contro la quale le nostre associazioni hanno proposto ricorso al tribunale di Milano", si sottolinea in una nota. Asgi, Avvocati per Niente, Fondazione Guido Piccini e Naga hanno quindi depositato il ricorso "chiedendo che il tribunale ordini all’Inps di modificare la circolare e procedere all’esame delle domande presentate dai cittadini stranieri alle stesse condizioni previste per gli italiani".

La vicenda è conseguenza del cosiddetto 'emendamento Lodi' che prevede l’obbligo per tutti i cittadini extra Ue di produrre, non solo l’attestazione Isee come i cittadini italiani e europei, "ma anche certificazione - spesso impossibile da reperire - 'rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana' attestante la situazione reddituale e patrimoniale all’estero nonché la composizione del nucleo familiare". Si tratta, a dire delle associazioni "di una richiesta già di per sé illegittima (l’Isee viene già rilasciato dopo le verifiche dell’Agenzia delle entrate) e comunque spesso impossibile da soddisfare per l’inesistenza, nei paesi di provenienza, di un adeguato sistema di certificazione".

La norma prevede "comunque che un successivo decreto ministeriale stabilisca i paesi per i quali è 'oggettivamente impossibile' procurarsi tale documentazione, ma il termine per l’emanazione del decreto è scaduto il 18 luglio scorso e il decreto non è stato emanato. Il blocco nella erogazione del reddito di cittadinanza esclude a tempo indeterminato i cittadini stranieri senza alcuna giustificazione e deve quindi essere immediatamente rimosso".