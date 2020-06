Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su traffico migranti

Il Procuratore aggiunto di Agrigento Vella

Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all'incontro sul "Smuggling - traffico di migranti" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati delle Nazioni Unite l'esperienza della Procura della Repubblica di Agrigento sul contrasto ai trafficanti di esseri umani. La relazione di Vellla, sul traffico di migranti nella zona del Mediterraneo centrale, sta suscitando un grande interesse tra le delegazioni dei 189 Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Palermo sul Crimine organizzato transnazionale del 2000 (Unodc), che ha un Protocollo proprio sul "smuggling of migrants". L'incontro in corso a Vienna ha "l'obiettivo di modificare e migliorare le strategie di contrasto degli Stati contro i trafficanti di esseri umani, intensificando la collaborazione tra gli Stati della diverse Regioni del Mondo". I lavori termineranno venerdì 13 settembre.