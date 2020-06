Tentato omicidio dopo incidente stradale, un arresto a Roma

(Fotogramma)

Un 23enne romano è stato arrestato dai Carabinieri di Capena per tentato omicidio e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli. Dopo l'investimento di una 32enne di Capena, avvenuto durante l'aprile scorso sulla via Provinciale a Roma, i carabinieri hanno identificato il giovane in seguito all'analisi delle immagini della videosorveglianza.

L'investimento doloso è stato scaturito da una lite, in seguito ad un lieve incidente stradale, tra l'uomo arrestato e la vittima che aveva riportato numerose contusioni e fratture. Il 23enne è agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.