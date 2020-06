Ambasciatore in Qatar: "Mater Olbia investimento importante per Sardegna"

Pasquale Salzano

"Il Mater Olbia è un importante investimento del Qatar in Sardegna e per la Sardegna, un centro di eccellenza con standard a livello mondiale". Lo sottolinea in una dichiarazione all'Adnkronos l'ambasciatore italiano a Doha, Pasquale Salzano, parlando della struttura che è frutto della collaborazione tra la Qatar Foundation e la Fondazione Gemelli.

"A regime - afferma l'ambasciatore - il Mater Olbia contribuirà a creare vantaggi per i cittadini sardi che potranno beneficiare di prestazioni di altissima qualità e professionalità in una struttura all’avanguardia senza doversi spostare dal proprio territorio per potersi curare, con risparmi per le casse dello Stato riducendo i costi derivanti dalla mobilità passiva sanitaria".

Il Mater Olbia è un ospedale di assoluta qualità per l'equipaggiamento e per il livello scientifico garantito dal Gemelli, per cui verranno utilizzati gli stessi protocolli della struttura romana, che ha siglato anche un accordo con il Gaslini di Genova per condurre le cure oncologiche pediatriche in Sardegna, facendone uno dei centri oncologici di eccellenza a livello europeo, in particolare per le donne e i bambini. Inoltre sarà prevista la creazione di un campus per accogliere le famiglie dei degenti che avrà lo stesso livello di eccellenza dell'ospedale. A regime il Mater Olbia contribuirà a creare vantaggi per i cittadini sardi che potranno beneficiare di prestazioni di altissima qualità e professionalità in una struttura all’avanguardia senza doversi spostare dal proprio territorio per potersi curare, con risparmi per le casse dello stato attraverso la riduzione dei costi derivanti dalla mobilità passiva sanitaria.