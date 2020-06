Il 'Mattone del cuore' di Brosio pianta croce per la pace a Capraia

Grande partecipazione di vip e riuscita raccolta di fondi, 69mila euro, per l'edizione 2019 del 'Mattone del cuore', il progetto che dopo il successo dello scorso anno Paolo Brosio nel giugno 2019 con la Onlus Olimpiadi del Cuore e con l’amico Carlo Conti con il format no-profit 'Pesca del Cuore' hanno replicato a Livorno e Montenero, toccando un'altra isola dell'Arcipelago toscano: l’Isola di Capraia. Il ricavato, al netto delle spese sostenute) è stato trasformato in una pioggia di iniziative di beneficenza per la provincia di Livorno e l’Isola di Capraia, le zone di Firenze, Pisa e la Riviera Apuo-Versiliese. All’estero finanziati progetti per Honduras e Bosnia Erzegovina.

Sabato, 14 settembre verrà posata una Croce di legno levigata e lavorata nel Cantiere viareggino dei Fratelli Del Carlo, i maestri d’ascia celebri per le loro ristrutturazioni di navi e barche d’epoca. La bellissima Capraia ha ospitato i primi due giorni di eventi del Mattone del Cuore. Giovedì 13 giugno alle ore 9,45 con il Trekking del Cuore. Il percorso ha toccato alcuni dei più suggestivi scorci dell’isola dell’Arcipelago e in località Monte Pozzalamone. Propio qui, su una delle più alte vette dell'Isola di Capraia, sabato sarà posata una Santa Croce di legno di mogano e verrà poi celebrata una Santa Messa da Don Simone Barbieri, sacerdote della Diocesi di Livorno consulente spirituale dell’Isola di Capraia.

Il 14 settembre è il giorno in cui le Chiese Cristiane festeggiano in tutto il mondo la giornata dedicata all’Esaltazione della Santa Croce di Cristo crocefisso sul monte Calvario. La Croce verrà trasportata a spalla dai militari della Marina Militare della Capitaneria di Porto di Livorno, dai paracadutisti della Brigata Folgore di Livorno che hanno partecipato con 100 militari alla Marcia della Pace dal Santuario di Montenero agli scali della darsena della Benetti Azimut, dai volontari dell’Olimpiadi del Cuore, una rappresentanza del Csi e della Pro-Loco di Capraia.