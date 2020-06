Il papà di Eataly: "Dl Sicurezza bis come leggi razziali del '38"

(Fotogramma)

Per raggiungere ricchezza in termini di biodiversità culturale deve soffiare "un vento diverso da quello che è soffiato fino a questa estate. Fortunatamente la brezza pare abbia voltato". Così il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, fra gli ospiti della prima edizione di 'Global Inclusion - Generazioni Senza Frontiere', manifestazione no profit dedicata all'inclusione sul lavoro promossa da Newton. Farinetti ha quindi espresso la sua opinione su una delle misure cardine della Lega, voluta dall'ex ministro Matteo Salvini nella scorsa legislatura: "Io - ha detto - sono tra quelli che ha letto il Decreto Sicurezza Bis. E ho letto anche le leggi razziali del '38, e le ho messe li vicino. Nelle leggi razziali del '38 non c'era mica scritto sterminiamoli, c'erano scritte delle cose più o meno simili a quelle del Decreto Sicurezza Bis. Abbiamo scampato un pericolo gravissimo".