Scala dei Turchi, polemiche per diritti ceduti a un privato

Scala dei Turchi (Fotogramma)

"Scala dei Turchi è patrimonio della Sicilia, è uno dei luoghi-simbolo che ha promosso l’immagine della nostra isola a livello internazionale sia dal punto di vista turistico che naturalistico. Quello che sta accadendo a Realmonte lascia senza parole: la 'cessione dei diritti d’immagine' ad un privato da parte del Comune è inconcepibile, al di là degli aspetti formali e dei cavilli normativi". Così Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars, firmatario di un’interrogazione promossa dal deputato Michele Catanzaro e sostenuta dal gruppo parlamentare.

Nell’interrogazione - rivolta al presidente della Regione, all’assessore al Territorio e Ambiente, all’assessore per i Beni Culturali ed all’assessore per le Autonomie locali - si chiedono chiarimenti sulla possibile transazione fra il Comune di Realmonte ed il presunto proprietario del sito, finalizzata alla cessione dei diritti.

L’oggetto dell’accordo prevede che gli introiti (su diritti televisivi, giornalistici, cinematografici per fini commerciali e pubblicitari, proventi per attività di merchandising, uso brand 'Scala dei Turchi', realizzazione portale turistico ufficiale) siano destinati per i prossimi 70 anni al soggetto privato nella misura del 70%, mentre il restante 30% andrebbe al Comune.

"Chiediamo un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti – aggiunge Lupo – e in particolare della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento in merito ai pareri di competenza sull’utilizzo e sulla fruizione del bene, anche ai fini della sua più completa salvaguardia".

A sollevare dubbi sulla vicenda della transazione, finalizzata alla cessione dei diritti, fra il Comune di Realmonte e il presunto proprietario della Scala dei Turchi è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna: "Un accordo quanto meno curioso, un accordo fra pubblico e privato a totale vantaggio del secondo".

"Ci chiediamo perché? Qual è l’utilità di questo accordo e perché il sindaco di Realmonte ha deciso di svendere in questo modo la Scala dei Turchi che deve, invece, essere patrimonio di tutti?".