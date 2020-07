Bimbo di 5 anni precipita dal balcone, preso al volo da passante

(Fotogramma)

Prende al volo un bambino di 5 anni che 'accidentalmente' è precipitato dal balcone di casa. E' successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi. Un uomo aveva visto, insieme ad altri passanti, il bambino muoversi sul cordolo del balcone ed è corso così a piedi dell'abitazione. Lo ha così preso al volo ed è caduto a terra a causa del contraccolpo.

Entrambi sono ricoverati in condizioni non gravi. Il bambino è ricoverato all'ospedale di Lodi. I carabinieri della città stanno facendo delle verifiche e degli accertamenti per capire dove fossero i genitori al momento dell'incidente.