Carabiniere ucciso, Natale cercava su internet coltelli da acquistare

(Fotogramma)

Christian Gabriel Natale Hjorth aveva fatto ricerche su internet per acquistare un coltello "tattico" molto simile a quello trovato accanto al suo letto nella stanza dell'hotel "Le Meridien", dove alloggiava con il connazionale, Finnegan Lee Elder, reo confesso dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega . Si tratta di un tipo di coltello diverso da quello utilizzato per colpire il carabiniere. E' quanto emerge dall'informativa di 74 pagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo depositata ieri in vista del Riesame di Natale Hjorth, previsto per lunedì.

Nelle carte gli investigatori citano un dialogo whatsapp che risale al 2 maggio tra Natale e la sua fidanzata. "L'indagato invia alla ragazza -scrivono i carabinieri - un link Amazon inerente un coltello "tattico" con chiusura a molla, che verosimilmente vorrebbe acquistare. Lo stesso è molto simile per fattura a quello rinvenuto nella camera dell'hotel dove i due indagati sono stati sorpresi dopo l'omicidio e, in particolare, su un tavolino posto accanto al lato del letto dove dormiva".