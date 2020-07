Papa: "Ergastolo non risolve problemi"

(Afp)

"L'ergastolo non è la soluzione dei problemi". Lo afferma il Papa ricevendo in udienza, in piazza San Pietro, la Polizia Penitenziaria."Cari fratelli e sorelle, ravvivare questa fiammella è dovere di tutti. Sta ad ogni società alimentarla, fare in modo che la pena non comprometta il diritto alla speranza, che siano garantite prospettive di riconciliazione e di reinserimento. Mentre si rimedia agli sbagli del passato, non si può cancellare la speranza nel futuro".

"L’ergastolo - afferma il Pontefice - non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c’è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare. Vi rinnovo il mio grazie".