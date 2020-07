Trova portafogli con 2000 euro, bengalese lo riconsegna

Nella foto il momento della riconsegna

Ha trovato un portafogli con oltre 2000 euro dentro e l'ha portato ai carabinieri per restituirlo al proprietario. Autore del gesto un ragazzo bengalese di 23 anni che dopo averlo raccolto da terra in via Nazionale, nel centro di Roma, non c'ha pensato due volte e si è diretto subito in caserma per consegnarlo.

I documenti presenti all'interno del portafogli insieme alle carte di credito e al denaro hanno consentito ai carabinieri di contattare immediatamente la persona che l'aveva smarrito e organizzare un incontro in caserma per la restituzione.

Il proprietario, un professionista romano, ha ringraziato il giovane per l'estrema onestà dimostrata e gli ha offerto una ricompensa che però il ragazzo ha rifiutato.