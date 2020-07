Napoli, accoltellato dopo lite in discoteca

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 20enne è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli, nei pressi di un locale in via Coroglio. Il giovane è stato ferito all'addome. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe scaturita dopo una banale discussione nata sulla pista da ballo del locale. Il ragazzo è ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Paolo. Non è in pericolo di vita ma sarà presto sottoposto ad un intervento chirurgico. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dell’aggressore. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli.