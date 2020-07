Roma, domani nessuno sciopero trasporto scolastico per alunni disabili

(Fotogramma)

"In merito ad alcune notizie diffuse sugli organi di stampa su un presunto sciopero del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità, voglio rassicurare che domani il servizio per gli alunni sarà regolare. La società che fornisce il servizio ha smentito categoricamente la mobilitazione dei lavoratori, informando il dipartimento che gli autisti sono stati puntualmente pagati. Lo sciopero non è mai stato proclamato". Lo afferma l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale Laura Baldassare.

"Diffondere notizie false che hanno dirette conseguenze sulle famiglie, creando falsi allarmi, è un atto scellerato che impone una ferma condanna", aggiunge.