"Squallido sciacallaggio su bimba Bibbiano", il post del prof Saraceni

(Afp)

"Avete toccato il fondo". Non usa giri di parole il prof Guido Saraceni, che sulla sua pagina Facebook parte all'attacco di Matteo Salvini e del popolo leghista, riunitosi ieri a Pontida. L'occasione per una nuova polemica è la presenza sul palco di una dei bimbi di Bibbiano.

"Se affogano - scrive il prof -, 'buon appetito ai pesci'; se ti chiedono l'elemosina, 'aiutiamoli a casa loro'; se i genitori non hanno i soldi per pagare la mensa, 'diamogli una scatoletta di tonno'. Coerentemente, ieri Salvini è salito sul palco di Pontida tenendo in braccio una bambina di Bibbiano. Uno squallido gesto di puro sciacallaggio politico necessario per ricordare a tutti quanto fate schifo. Bravi, la coerenza merita di essere premiata. Roma A. D. 2019".