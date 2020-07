Le università da scegliere per avere stipendi alti

milano

La scelta dell’università gioca un ruolo cruciale nell’accesso ad un percorso lavorativo che garantisca uno stipendio più alto della media. La possibilità di guadagno prospettata e la media della RAL dei neolaureati per corso di laurea costituiscono uno dei criteri principali nella scelta dell’università a cui iscriversi.

È indubbio che alcuni corsi di laurea e atenei specifici offrano delle opportunità migliori di guadagno rispetto ad altri.

Secondo un report JobPricing, le facoltà che maggiormente tendono a garantire uno stipendio più alto ai loro laureati nei primi anni di esperienza lavorativa sono Scienze Biologiche, Scienze Giuridiche e Scienze Fisiche. Nel dettaglio, una laurea in Scienze Biologiche garantisce una RAL (retribuzione annua lorda) media di 35.782 euro lordi per i laureati tra i 25 e i 34 anni di età. Medaglia d’argento per Scienze Giuridiche, la cui laurea permette di guadagnare una media di 34.656 euro. Al terzo posto troviamo Scienze Fisiche, che rendere possibile uno stipendio annuo lordo di 34.425 euro.

Nel lungo termine, invece, il corso di laurea che garantisce un guadagno maggiore è quello in Ingegneria Chimica e dei Materiali.

Tra le università migliori da scegliere per sperare in un ottimo stipendio troviamo poi Scienze economiche, Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale, Ingegneria Gestionale, Scienze politiche e sociali, Ingegneria civile e Architettura e Scienze statistiche.

La classifica delle università che fanno guadagnare di più, come mostra Money.it, conferma che le materie scientifiche tendono a far accedere a stipendi più alti rispetto alle discipline umanistiche.

Importante non solo il “cosa”, ma anche il “dove” si sceglie di studiare: i laureati all’Università Commerciale Luigi Bocconi con età compresa tra i 25 e i 34 anni godono della RAL più alta tra i giovani italiani: 34.856 euro. Seguono LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, i cui giovani laureati guadagnano in media 33.653 euro, e il Politecnico di Milano, con 32.769 euro.