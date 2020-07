"L'ego della bilancia", è #Renxit mania

(Facebook /Emiliano Carli)

Renzi? Sarà "l'ego della bilancia". Firmato Twitter, che sotto l'hashtag #Renxit raccoglie da ore battute, meme, esilaranti osservazioni sulla scissione dell'ex segretario dem. A riassumere in immagine il concetto, il vignettista Emiliano Carli, che al volto del leader di 'Italia Viva' ha aggiunto il biondo capello del Primo ministro britannico Boris Johnson, rendendolo virale.

Una Brexit politica in salsa dem, insomma, che la rete accoglie con la consueta ironia, regalando diverse perle ai suoi utenti. Come, ad esempio, il meme del Matteo-Elvis impegnato a cantare "Be bop a lula scisma baby", o il mix Renzi-Thegiornalisti che diventa "TheScissionisti". E ancora la freddura "non tutte le shish-sioni vengono per nuocere", o i nuovi punti programmatici della formazione: "Sarà - scrivono - un partito egologista". E a ridere con gli utenti è anche l'ormai mitica agenzia funebre Taffo, che sentenzia: "#ItaliaViva ancora per poco".