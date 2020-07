Incidente Venezia, morto campione di offshore Fabio Buzzi

E' il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi, 76 anni, una delle tre vittime del tragico incidente nautico di Venezia. Il suo scafo offshore si è scontrato su una diga che protegge il Mose alla bocca di porto del Lido, mentre stava tentando il nuovo record della Venezia-Montecarlo. Le altre due vittime sono l'amico Luca Nicolini e il pilota inglese Eric Hoorm. La barca era partita lunedì e stava per arrivare al traguardo quando è avvenuto l'incidente.

Ferito gravemente un quarto componente dell'equipaggio, l'italiano Mario Invernizzi, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre con un trauma toracico. Ed è stato proprio quest'ultimo, sbalzato fuori dall'abitacolo dopo lo schianto, a chiamare i soccorsi: subito sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco e i mezzi della Capitaneria di Porto. Proprio la Capitaneria di Venezia ha aperto un'indagine per capire le cause della tragedia.



Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, esprime il cordoglio "personale e di tutta la città alle famiglie delle vittime. Ci stringiamo a loro. Una tragedia inspiegabile, dato che si trattava di persone molto esperte, grandi professionisti del mare. Purtroppo, il mare va sempre rispettato e incidenti come questo accadono".