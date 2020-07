Lampedusa, sbarcano oltre 100 migranti

(Fotogramma)

E' arrivata nel porto di Lampedusa l'imbarcazione avvistata al largo dell'isola. A bordo della barca, accompagnata dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza, ci sono, come apprende l'Adnkronos, 102 persone, 48 uomini, 48 donne e 6 minori. I migranti verranno trasferiti, dopo lo sbarco, all'hotspot dell'isola. Un hotspot già sovraffollato nonostante proseguano a pieno ritmo i trasferimenti. Oggi altri 80 migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Ma ne restano comunque ancora un centinaio a fronte di una capienza di 95 migranti.

Oggi "Ocean Viking ha salvato 73 persone, tra cui donne e bambini, da un gommone molto affollato in difficoltà". Lo ha scritto su Twitter Medici Senza Frontiere aggiungendo che "molti erano inzuppati di carburante. Il soccorso è avvenuto a 29 miglia dalla costa libica poco prima del tramonto, e sarebbe potuto in poco tempo diventare critico. A bordo della nave di Msf e Sos Mediterranee c'erano già 109 migranti dopo i due soccorsi di ieri e i medici hanno curato molti dei sopravvissuti per inalazioni di carburante". Alla richiesta di un porto sicuro le autorità marittime libiche avevano indicato Khoms, in Libia. "La Libia non è un porto sicuro, come più volte stabilito dall'Unhcr - ha scritto l'ong su Twitter - Abbiamo chiesto un altro porto". Adesso a bordo della Ocean Viking ci sono 182 migranti.