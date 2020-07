Nuova illuminazione Fontana di Trevi, Raggi: "Emozione unica"

"È un'emozione unica". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta la rinnovata illuminazione della Fontana di Trevi, presentata stasera a cittadini e turisti. Accanto alla prima cittadina capitolina, tra gli altri, Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Acea, la multiutility capitolina che, nell'ambito del restauro promosso da Fendi, ha lavorato sull'illuminazione del monumento e della piazza e rifunzionalizzato gli impianti di ricircolo, trattamento e distribuzione delle acque.

"Possiamo restituire ai romani e ai turisti la bellezza di un monumento anche con la luce artificiale - continua Raggi - una luce che in realtà è stata studiata in ogni singolo elemento e dettaglio. Sono stati riposizionati oltre 90 proiettori al led, alcuni dei quali sono immersi nella fontana. Proprio per riuscire a restituire un'emozione anche quando la luce naturale non c'è, anche di notte".

"Per riuscire a stupire, perché Roma è questo quello che deve fare - conclude la sindaca di Roma - in questo caso, con l'aiuto di Acea, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ringrazio chiaramente la Maison Fendi, che nel 2015 ha effettuato un restauro veramente pregiato e pregevole e oggi, con questa illuminazione, possiamo di nuovo godere la bellezza di questa fontana".