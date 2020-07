Roma, disabile portato a spalla su scale metro

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un disabile portato a braccio per le scale della metro. E' accaduto a Roma, fermata Cipro (Linea A). La denuncia sulla pagina Facebook 'Roma fa schifo' e 'Trionfalmente 17'. Un gesto di solidarietà che ha permesso all'uomo di "accedere al corridoio dove transitano i treni" perché "evidentemente, non ci sono percorsi attrezzati".

"Speriamo che, davanti a queste immagini dolorose, chi doveva occuparsi di lui e delle persone nelle stesse condizioni provi vergogna, perché di sicuro non ci rappresenta, perché di sicuro non ha compiuto il proprio dovere", si legge.