Roma, rivoluzione in metro: "Da oggi biglietto anche con carta di credito"

(Fotogramma)

"Una vera rivoluzione per il trasporto pubblico che renderà la vita più facile per chi utilizza tutti i giorni la metropolitana: da oggi chiunque con la propria carta di credito o debito contactless può pagare l'ingresso ai tornelli della metro con un semplice tocco in ingresso". Così su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Con questo servizio Roma compete con altre realtà internazionali con uno sguardo verso l'innovazione. Il nuovo sistema di pagamento è facile e intuitivo: basta avvicinare la carta a uno dei lettori con il logo Tap&Go presenti ai tornelli, l'ingresso viene registrato e il costo del biglietto viene addebitato direttamente sulla carta".

"Entro la fine dell'anno tutti i varchi delle stazioni di metro A, B/B1, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle saranno dotati di lettori di carta contactless".

"Uno strumento in più che si aggiunge al percorso di semplificazione e innovazione tecnologica. Questo vuol dire anche un notevole risparmio di tempo per chi viaggia in metro, un altro risultato raggiunto che si inserisce nel percorso di risanamento di Atac".