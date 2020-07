Frontale tra auto e tir: 2 morti

(Fotogramma)

Due persone hanno perso la vita in un incidente che è avvenuto durante la notte lungo la strada statale Telesina, nel tratto vicino alla città di Benevento, in contrada Torrepalazzo. A scontrarsi frontalmente una Mercedes e un tir che procedeva nella direzione opposta.

Nell'impatto le due persone a bordo dell'auto, un 49enne e un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita.

Le vittime erano zio e nipote di Grottaminarda, provincia di Avellino. Il ragazzo era seduto dietro, mentre davanti, al posto del passeggero, viaggiava la sorella di 20 anni che è stata ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Rummo.

In base a quanto appreso dall'Adnkronos, alla guida del tir, di proprietà di una ditta di Cerignola, c'era un uomo originario di Bari che è stato trasportato al nosocomio Fatebenefratelli per qualche escoriazione e lì si trova sotto osservazione. Lunghe le operazioni dei vigili del fuoco per liberare i corpi dalle lamiere dell'auto. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.