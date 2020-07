A Montesacro è festa di solidarietà

Anche quest'anno un fine settimana settembrino di festa e di solidarietà nel quartiere di Montesacro - circa sessantamila abitanti, cuore antico di uno dei più popolosi Municipi della Capitale -, promosso da alcune associazioni attive nel volontariato.

Momenti religiosi, musica, conferenze, mostre, “gioconi e tavolate” in piazza Sempione da venerdì 20 a domenica 22. Una variegata scelta di argomenti e di occasioni, con l’intervento di scrittori, artisti, musicisti, ecclesiastici ai quali sarà donato “Il libro dei fatti 2019”, edito dall’Adnkronos. Il tema di questa 6° edizione investe, per un verso, anche il vaniloquio frammentario favorito dai news media : “Si comunica solo ciò che si vive”. E già in apertura, venerdì, si riflette nella mostra: “I volti giovani dell’Italia multietnica” visitabile fino al 27 settembre. Alle ore 18 di domenica sarà presente Mons. Guerino Di Tora, presidente della Fondazione Migrantes. Lo psicologo Roberto Marchesini parlerà della riscoperta dell’identità di genere, incontro destinato a fidanzati e giovani sposi.

Da vedere, una mostra sul Monachesimo, e in serata Concerto di Musica Country.

Sabato, una mostra fotografica propone una riscoperta “La strada come luogo d’incontro”. E’ la volta poi del “Giocone in piazza” e della proiezione (nel teatrino della parrocchia degli Angeli Custodi) di cortometraggi dedicati al meglio che resta in ombra: “Storie di ordinaria santità”. Non meno interessante un incontro tra il famoso scrittore e insegnante Eraldo Affinati, animatore della scuola speciale “Penny Wirton” e docenti e presidi di Montesacro. Anche sabato conclusione musicale: alle 21 “Gran concerto di spiritual, country e rock”.

Domenica, alle ore 10 Santa Messa. A seguire il concerto della Banda della Polizia municipale Roma Capitale e, negli spazi della parrocchia una conversazione di don Eugenio Nembrini su “Cosa cercano i giovani. E trovano quel che cercano?”.

Chiude l’evento, il concerto di Toni Malco alle ore 21.