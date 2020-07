Seggiolini salva-bimbi, De Micheli: "Norma operativa nei prossimi giorni"

(Fotogramma)

La norma che obbligherà ad installare sugli autoveicoli dispositivi anti abbandono, i cosiddetti seggiolini salva-bimbi, dovrebbe essere "operativa" nei prossimi "giorni" o nelle prossime "settimane". Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, a margine della riunione del Consiglio Trasporti, Tlc ed Energia, nella quale ha fatto il suo esordio a Bruxelles.

"L'Europa - dice De Micheli - ha dato il via libera al testo del decreto attuativo della norma approvata dal Parlamento. Quel testo è stato trasmesso dal Mit agli inizi di agosto al Consiglio di Stato, che si esprimerà questa settimana. Immediatamente dopo il parere del Consiglio di Stato verrà pubblicato e sarà operativo. Non ci sono impedimenti che ci facciano immaginare che nei prossimi giorni e settimane la norma non sarà operativa. C'era stata una discussione molti mesi fa su alcune questioni di applicazione tecnica, ma sono state superate da molti mesi", conclude.