Napoli, litiga nel traffico e spara: fermato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Spara a un'automobilista e viene fermato da polizia e carabinieri. E' accaduto sabato scorso in via Acton a Napoli. La lite per motivi di viabilità. Un uomo è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso da una persona che poi è fuggita a bordo di un'auto. Le indagini, condotte dal commissariato San Ferdinando, hanno consentito di identificare il presunto autore del ferimento, un 26enne. L'uomo, inizialmente resosi irreperibile, si è presentato sabato scorso alla stazione carabinieri di Volla. Sulla base degli elementi raccolti, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo per detenzione e porto in luogo pubblico di pistola e per tentato omicidio aggravato, eseguito insieme da polizia e carabinieri. Giovedì, il Gip del Tribunale di Napoli ha celebrato l'udienza di convalida.