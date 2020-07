Salerno, auto fuori strada: un morto e quattro feriti

(Fotogramma)

Un morto e quattro feriti gravi. Questo è il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto all'alba in via Ligea, a Salerno. Un'auto con a bordo 5 giovani, tutti originari di Avellino, è improvvisamente finita fuori strada rovesciandosi: un ragazzo è morto mentre gli altri quattro sono ricoverati in gravi condizioni. Sul posto oltre alle forze di polizia, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, e ai Vigili del Fuoco, anche le ambulanze dell’Humanitas.