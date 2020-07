Terremoto in Albania, paura anche in Puglia: "Trema tutto"

(Fotogramma/Ipa)

Terremoto in Albania, sentito anche in Puglia. La scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 16.04 del pomeriggio, riporta in un tweet l'Ingv, poco distante da Durazzo, ma è stata sentita anche da noi. Sarebbero almeno 51 le persone rimaste ferite. Lo riferisce il sito Shqiptarja.com, mentre l'emittente statale Rtsh ha parlato di 37 feriti. L'epicentro del sisma, registrato alle 16.04, è stato localizzato a Durazzo, a circa 25 chilometri a ovest da Tirana. Il premier albanese Edi Rama ha cancellato il viaggio a New York dove avrebbe dovuto partecipare all'Assemblea generale dell'Onu.

"Pensavo fosse passato un treno e per quello tremasse tutto" twittano dal barese, "l'ho sentito anche io", cinguettano dal Salento, e ancora "che paura, ero al quarto piano e oscillava tutto. Aiuto!!!". "Di nuovo, l'ha rifatto" si susseguono i tweet terrorizzati con l'hashtag #terremoto, dopo che alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 5.3.