Stupro Viterbo, giudizio immediato per Chiricozzi e Licci

Il gip Rita Cialoni ha disposto il giudizio immediato per Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due ex militanti di Casapound arrestati per lo stupro al pub Old Manners di Viterbo. A quanto si apprende, l'udienza è stata fissata per il 26 novembre.

Il gip ha dunque accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero Michele Adragna. I due giovani, arrestati il 29 aprile scorso, si trovano agli arresti domiciliari da quanto, il 13 settembre scorso, è stata accolta la richiesta di attenuare la misura cautelare nei loro confronti.