Fonti Viminale, all'Ocean Viking assegnato il porto di Messina

(Afp)

Il Viminale ha assegnato all'Ocean Viking, con 182 migranti a bordo, come porto di sbarco Messina. Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno. La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere si trova da giorni a est di Linosa, affrontando condizioni metereologiche avverse. A bordo tredici minori e una neonata di otto giorni, soccorsi in tre diverse occasioni davanti alle coste della Libia.