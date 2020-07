Maltempo, allerta a Roma

(Fotogramma)

Allerta a Roma e nel Lazio per il maltempo. In seguito al bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che modifica il livello di criticità da giallo ad arancione su Roma e Bacini Costieri nord e sud, in considerazione delle situazioni che si potrebbero manifestare sul territorio della città è stato convocato ed è già attivo il Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, che monitorerà la situazione in tempo reale in collegamento con la Centrale Operativa della Polizia Locale di Roma Capitale e i volontari sul posto. Lo comunica il Campidoglio.

Sono state aperte anche le Unità di Crisi Locale (Ucl) dei Municipi IX, X, XI e XV ed è prevista l’uscita di tre squadre di Posto di Comando Avanzato (Pca) della protezione civile nelle zone di Prima Porta, Piana del Sole e Ostia Infernetto, per monitorare l’evoluzione del maltempo e intervenire prontamente all’occorrenza, coordinando volontari e strutture territoriali. Sono circa 40 le associazioni di volontariato (OdV) dislocate sulle aree più a rischio del territorio appositamente attrezzate per fronteggiare emergenze idrogeologiche. La protezione civile di Roma Capitale è attiva dalla notte scorsa, durante la quale sono caduti mediamente 15 mm di pioggia che hanno provocato nella città di Roma 15 allagamenti già risolti. Chiuse nella mattinata, ma già riaperte, via della Magliana all’altezza del civico 1052 e via Tiberina dal km 2 al km 8.

L'avviso emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione civile prevede, "a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre e per le successive 9-12 ore, nelle seguenti zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Bacini Costieri Nord, Roma e Bacini Costieri Sud; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri". E' quanto si legge in una nota della Protezione civile della regione Lazio.