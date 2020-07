Milano, madre e figlia di 2 anni giù da ottavo piano

(Fotogramma)

Una madre e sua figlia di 2 anni sono precipitate dall’ottavo piano di un palazzo in pieno centro a Milano, in viale Regina Margherita. La donna e la bimba sono state trovate in fondo alla tromba delle scale. L’allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 15. Da quando si apprende la donna, di 43 anni, sarebbe morta sul colpo, mentre la piccola è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. La polizia indaga sul caso e sta cercando di ricostruire, anche attraverso il racconto dei condomini, quanto accaduto nello stabile.