Corona calciatore in carcere, in tv il video inedito

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Fabrizio Corona in campo a San Vittore per una partita di calcetto. Le immagini relative all’evento, organizzato per beneficenza, sono state mostrate nel corso di #nonèladurso, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Corona, descritto in buone condizioni fisiche, si disimpegna come portiere. Nel filmato, viene mostrata anche una foto di Corona in compagnia di Jo Squillo, madrina dell’evento. "Il volto di Corona appare provato è scavato", dice la voce narrante del servizio.