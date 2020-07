Napoli, agguato e spari in ospedale: 3 arresti

(Foto Fotogramma)

Tre arresti per l'agguato in piazza Serao e la successiva sparatoria all’interno dell’ospedale Pellegrini di Napoli, avvenuti lo scorso 17 maggio. I carabinieri del comando provinciale di Napoli e gli agenti della Questura partenopea hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di tre persone ritenute responsabili di tentato omicidio.

I tre, a vario titolo, sono ritenuti responsabili di aver gambizzato un giovane in piazza Serao, agguato al quale seguirono gli spari all'interno del cortile dell'ospedale Pellegrini dove il ferito era stato trasportato.