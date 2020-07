Videosorveglianza nei nidi, Fioramonti firma atto

(Fotogramma)

"Credo che il tema della videosorveglianza negli asili nido sia molto importante. Abbiamo firmato un atto proprio per spostare finanziamenti in questa direzione sperando che sia possibile in tempi brevi". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti a margine della presentazione del Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuola.

"Sto valutando la possibilità - ha aggiunto - di intervenire con una norma specifica in cui il ministero in casi di complessità possa sostituirsi nei casi di gravi inadempienze o crolli non repentinamente ricostruiti. Al Miur - ha annunciato - si ricostituirà l’osservatorio sull’edilizia scolastica che voglio che venga convocato regolarmente, per me una volta al mese sarebbe cosa buona, anche affinché il ministro abbia un riferimento costante".

"Abbiamo deciso di intervenire in maniera chiara - ha poi aggiunto - per fare in modo che i sistemi di sorveglianza negli asili nido, che sono comunque di competenza comunale, possano essere realizzati nel tempo più breve possibile perché la norma che era stata fatta non aveva tutte le coperture necessarie".