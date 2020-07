Rigopiano, legale: "Aula sgomberata per un'altra udienza, assurdo"

Foto Vigili del Fuoco

di Giorgia Sodaro

"Incredibilmente l'aula che era assegnata a questo processo è stata impegnata alle 11 per un altro procedimento che, in base a quanto ci hanno detto, per ragioni tecniche doveva essere celebrata per forza in quell'aula. Quindi dopo aver fatto per un'ora e mezza l'appello il processo è stato sospeso. L'unica cosa che posso dire è 'no comment'. Mi auguro che sia stato un errore organizzativo". A raccontare all'Adnkronos quanto accaduto è l'avvocato Romolo Reboa, che difende con i legali Massimo Reboa, Gabriele Germano, Maurizio Sangermano, Silvia Rodaro e Roberta Verginelli, quattro delle 29 famiglie delle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, in conseguenza della quale morirono 29 persone fra ospiti e personale della struttura.

''Personalmente è la prima volta in 40 anni che mi capita che un'aula di un maxi processo, dopo l'appello con 150 avvocati e 30 persone offese, venga sgomberata - sottolinea l'avvocato - Sicuramente ci sono state delle carenze organizzative da parte del tribunale di Pescara. Come avvocato che viene da fuori mi sento offeso da questo trattamento".

"Questo - racconta Romolo Reboa - ha fatto sì che le persone imputate di aver provocato la morte di 29 persone e i loro familiari si siano ritrovati tutti insieme al bar. Sottolineo che perfino quando c'è una partita di calcio ci si preoccupa di tenere distinte le 'tifoserie'".

"L'ex sindaco di Farindola Massimiliano Giancaterino ha detto di essere stato aggredito dalla mamma di una vittima e ha chiesto l'intervento di un'ambulanza -spiega ancora l'avvocato - Quando, un'ora e mezza dopo, il processo è ripreso, il difensore dell'ex sindaco ha detto che il suo assistito era in ospedale e ha consegnato un certificato. Io ho suggerito di fare lo stralcio momentaneo della posizione di quell'imputato per andare avanti con l'udienza. Ma la mia proposta è stata respinta e l'udienza è stata rinviata all'ultimo venerdì di ottobre".



