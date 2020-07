Esplosione in una villetta, grave una persona

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un'esplosione, senza incendio, si è verificata al secondo piano di una villetta di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno recuperato una persona sotto le macerie ancora viva. E' stata trasportata dal 118 in ospedale: è in gravi condizioni.

A quanto si apprende, l'ambiente della casa era saturo di Gpl. Questo ha provocato lo scoppio e il conseguente crollo del solaio. Gli inquilini al primo piano sentendo il boato sono usciti subito in strada. Si sta procedendo alle verifiche delle abitazioni adiacenti.