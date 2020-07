Incidente mortale a Signa, denunciati ciclista e automobilista

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Incidente mortale a Signa, in provincia di Firenze. Questa mattina, intorno alle 10.30, i carabinieri della cittadina sono intervenuti in via Pistoiese, località Sant’Angelo a Lecore, a seguito di uno scontro mortale tra una moto e un'automobile. Deceduto sul colpo il motociclista, un 53enne residente a Quarrata (Pt) e anche la donna a bordo della moto, che era stata trasportata con l'elisoccorso presso l'ospedale Careggi in gravissime condizioni.

L'impatto tra i due veicoli è stato frontale e innescato dalla presenza di un ciclista lungo la via Pistoiese: quest'ultimo, per cause in corso di verifica, era stato urtato dall'autovettura che poi aveva invaso la corsia dell’opposto senso di marcia. L’impatto è stato molto violento: il motociclista è deceduto sul colpo mentre la donna che era in sua compagnia è stata trasportata in gravissime condizioni con l’elisoccorso presso l'ospedale Careggi.

Il ciclista (1943, anch'egli residente a Quarrata) e l’automobilista (1993, residente a Campi Bisenzio), sono stati denunciati a piede libero per il reato di omicidio stradale. Entrambi hanno riportato solo qualche escoriazione. Sono state effettuate le analisi di rito relative all’uso di alcool e stupefacenti di cui si attende l’esito. La salma dell’uomo è stata trasportata presso le cappelle del commiato in attesa di essere resa ai familiari. Sono in corso le indagini del caso volte a ricostruire l’esatta dinamica del fatto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.