Strada: "Chi ha bisogno, va aiutato"

Foto dall'account Twitter di 'Che tempo che fa'

"Siamo in un mondo in cui oltre metà della popolazione vive con un dollaro al giorno e non ha accesso a tante cose belle, come la cultura. Il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno, va aiutato". Gino Strada, fondatore di Emergency, è ospite della trasmissione 'Che tempo che fa'. "Come è nata Emergency? Erano evidenti le diversità tra bisogni e risorse disponibili, con un gruppo di amici abbiamo deciso di dare una mano. È stata una goccia, dopo 25 anni servirebbero tante gocce in più".

"Fino a quando io ho una bellissima auto e uno splendido ospedale mentre in Africa hanno un carretto e un ospedale fatiscente, non è vero che siamo tutti uguali. Andiamo lì e portiamogli Renzo Piano", dice facendo riferimento ai prossimi progetti.