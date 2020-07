Palermo, esplode bombola di gas in ristorante

Una bombola di gas è esplosa questa sera, per motivi da accertare, nella cucina di un ristorante di piazza Leoni a Palermo, in fase di ristrutturazione. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve malore. In serata gli abitanti del palazzo di piazza Leoni, evacuati dopo l'esplosione, sono rientrati nelle loro abitazioni.

Sul posto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo. "Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano - ha spiegato all'Adnkronos - Lo stabile non è inagibile ma è stato invaso dal fumo, da qui la necessità di evacuare le persone a scopo precauzionale".