Roma, muore investito da autocisterna

Un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso da un'autocisterna in viale Jonio a Roma. E' successo alle 14.30. Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento la strada è chiusa in direzione Talenti. Diverse pattuglie sono impegnate per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire la viabilità nella zona.