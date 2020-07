Fonti 007: "No comment su Silvia Romano"

(Fotogramma)

"Nessun commento da parte nostra, invitiamo tutti alla massima responsabilità". Così la nostra intelligence contattata dall'Adnkronos, liquida la notizia pubblicata da 'Il Giornale' su Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata in Kenya il 20 novembre 2018, che sarebbe viva e costretta al matrimonio islamico con un uomo di potere somalo.

Anche a piazzale Clodio "non ci sono evidenze investigative" sulle sorti di Silvia Romano. Stando a quanto si apprende da fonti della Procura di Roma al momento si resta a quel che già i magistrati italiani avevano appurato nelle scorse settimane, e cioè che la cooperante era certamente viva lo scorso Capodanno e che molto probabilmente sarebbe stata trasferita in Somalia. In particolare, sono emersi contatti telefonici, avvenuti prima e dopo il sequestro, tra chi ha rapito la giovane e alcune persone in Somalia.

Secondo il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, Silvia Romano sarebbe stata "forzata al matrimonio con rito islamico" e sottoposta a "operazioni di lavaggio del cervello, una manovra di accerchiamento psicologico che punta a recidere i legami affettivi e culturali con la sua patria d'origine".

La giovane, riferisce 'Il Giornale', che cita fonti dell'intelligence italiana, "sarebbe ancora viva e si troverebbe all'interno della Somalia "probabilmente nella vasta area del Sud e del Sudovest" dove sarebbe stata trasportata dopo il sequestro.

"Il matrimonio - scrive il quotidiano - celebrato ovviamente con rito islamico l'ha fatta diventare proprietà di un uomo del posto, probabilmente legato all'organizzazione che la tiene in ostaggio. Oggi Silvia (o qualunque sia il nuovo nome che le hanno imposto) è una donna costretta a indossare il velo e seguire la legge coranica". La notizia delle nozze forzate, scrive ancora 'Il Giornale', "è data per certa negli ambienti della nostra intelligence che seguono con grande attenzione l'odissea della Romano".