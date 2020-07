13enne giù dal balcone, si indaga per istigazione al suicidio

(Fotogramma)

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio riguardo la 13enne che due giorni fa si è lanciata dal balcone di casa sua al nono piano di un palazzo a Valle Aurelia. Verifiche da parte della polizia postale sono in corso sul telefonino della ragazzina per accertare se fosse vittima di cyberbullismo. Accertamenti sono in corso anche sul caso di una bambina di 10 anni che nei giorni scorsi, sempre a Roma, quartiere San Giovanni, ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone ma è stata salvata in tempo da due poliziotte.